МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Венгрия выдвинула ряд технических замечаний по эмбарго на российскую нефть, передает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. В Бельгии потребовали снизить цены на бензин до 1,4 евро

Кроме того, по данным агентства, страна потребовала не включать патриарха Кирилла в список антироссийских санкций Евросоюза. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что, по его мнению, патриарх Кирилл может оказаться в списке новых индивидуальных санкций ЕС, которые будут приняты в рамках шестого санкционного пакета.

Блумберг отмечает, что из-за позиции Будапешта согласование шестого пакета антироссийских санкций может затянуться.