ВАШИНГТОН, 1 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что считает маловероятным снижение цен на бензин и продукты питания в США в ближайшей перспективе в свете продолжающегося украинского кризиса. Байден рассказал об идее покупать российскую нефть ниже рыночной цены

"Идея о том, что мы сможем "нажать на кнопку" и снизить цены на бензин, маловероятна в ближнесрочной перспективе. То же самое касается и продуктов питания", — сказал Байден журналистам в ходе мероприятия, посвященного поставкам детских смесей в США. Трансляцию его выступления вел Белый дом.

Американский лидер добавил, что намерен более подробно изложить свою точку зрения на проблематику роста цен в США в четверг.

Вашингтон наряду с союзниками вскоре после начала российской спецоперации на Украине ввел несколько пакетов антироссийских санкций. От этих ограничений сильно пострадали сами США — там резко выросли цены на топливо, инфляция достигла рекордных значений, а в магазинах стал наблюдаться дефицит ряда категорий товаров. Все это отразилось и на рейтингах действующего главы государства, чья популярность среди сограждан в последние месяцы регулярно обновляет антирекорды.