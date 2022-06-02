МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. МИД России заявил, что ответственность за спровоцированные санкциями ЕС риски обострения глобальных продовольственных и энергетических проблем будет лежать на Брюсселе и США. В ФАО призвали взвесить целесообразность сохранения санкций против России

В министерстве подчеркнули, что Россия достойно выдержит последствия односторонних ограничительных мер ЕС, и при этом останется надежным торговым партнером на международной арене.

По мнению МИД, согласованные под лозунгом борьбы с зависимостью от России основные элементы очередного пакета рестрикций "будут иметь саморазрушительный для Евросоюза эффект".

"Недаром на принуждение стран-членов к этой "решительной" демонстрации солидарности у Брюсселя ушел почти месяц", — сказано в заявлении.

МИД также оценил частичный отказ ЕС от российской нефти и нефтепродуктов. По его мнению, решения ЕС о частичном отказе от российской нефти и нефтепродуктов, а также о запрете на страхование российских торговых судов "с высокой долей вероятности спровоцируют дальнейший рост цен, дестабилизируют энергетические рынки, нарушат логистические цепочки".

Отмечается, что очередные преграды на пути российских товаров скажутся в том числе на поставках аграрной продукции.

"В конечном счете такие действия достигнут обратного результата — подорвут экономику и энергобезопасность ЕС. Ускорят надвигающийся глобальный продовольственный кризис, который Брюссель на словах стремится предотвратить", — добавили в МИД.