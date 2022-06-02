МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. По данным делегации председательствующей в Совете Евросоюза Франции, постоянные представители стран-членов сообщества соберутся в четверг во второй половине дня в Люксембурге для утверждения шестого пакета антироссийских санкций, который будет включать нефтяное эмбарго. CNBC раскрыл, как Россия может обойти нефтяные санкции Евросоюза

"Постпреды соберутся сегодня во второй половине дня в Люксембурге. В повестке: агрессия против Украины — утверждение шестого пакета санкций", — говорится в сообщении делегации в Twitter.

Страны обсудят техническое и юридическое согласование документов, касающихся введения санкций. Политическое согласование шестого пакета завершилось в рамках саммита Евросоюза в Брюсселе. Тогда европейские лидеры урегулировали последний спорный пункт — о поэтапном введении эмбарго на поставки российской нефти. Новые санкции вступят в силу после согласования.