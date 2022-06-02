Евросоюз утвердит шестой пакет санкций против России на встрече в четверг
Страны-члены Евросоюза планируют утверждить шестой пакета санкций против России в четверг
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. По данным делегации председательствующей в Совете Евросоюза Франции, постоянные представители стран-членов сообщества соберутся в четверг во второй половине дня в Люксембурге для утверждения шестого пакета антироссийских санкций, который будет включать нефтяное эмбарго.
"Постпреды соберутся сегодня во второй половине дня в Люксембурге. В повестке: агрессия против Украины — утверждение шестого пакета санкций", — говорится в сообщении делегации в Twitter.
Страны обсудят техническое и юридическое согласование документов, касающихся введения санкций. Политическое согласование шестого пакета завершилось в рамках саммита Евросоюза в Брюсселе. Тогда европейские лидеры урегулировали последний спорный пункт — о поэтапном введении эмбарго на поставки российской нефти. Новые санкции вступят в силу после согласования.