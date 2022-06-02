МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Число компаний из западных юрисдикций, которые перерегистрировались в специальных административных районах РФ с начала года, сравнялось с показателем за весь прошлый год, и интерес бизнеса сохраняется, сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников. В Минэкономики ожидают снижения ключевой ставки Банка России

"У нас на сегодняшний момент — за пять месяцев — переехало уже столько же компаний, сколько за весь прошлый год. И достаточно большой спрос мы видим. У нас 26 компаний "переехало", 16 компаний подали документы, еще несколько десятков активно интересуются", — сказал Решетников.

Он напомнил, что весной правительство существенно упростило процессы редомициляции. "В этом году сделали достаточно много послаблений, максимально упростили эти процессы, потому что не всегда наши компании переезжают из дружелюбной среды, как правило, эта среда относится к ним крайне негативно. Поэтому "переезд" можно сделать по копиям документов и быстро перезапускать деятельность", — отметил министр.

САРы созданы в России в 2018 году, когда был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Они функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).