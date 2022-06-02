МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. ПОСТПРЕДЫ ЕС УТВЕРДИЛИ ЮРИДИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ ШЕСТОГО ПАКЕТА САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ, ВКЛЮЧАЯ НЕФТЯНОЕ ЭМБАРГО — ФРАНЦУЗСКОЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО
САНКЦИИ ЕС ПРОТИВ РОССИИ ВКЛЮЧАТ ЗАПРЕТ НА ИМПОРТ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ, ПЕРЕВОЗИМОЙ ПО МОРЮ — ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО ФРАНЦИИ
ЗАПРЕТ НА ИМПОРТ НЕФТИ ИЗ РОССИИ В ЕС ПО ТРУБОПРОВОДУ БУДЕТ ВВЕДЕН "КАК ТОЛЬКО ЭТО СТАНЕТ ВОЗМОЖНЫМ" — ФРАНЦУЗСКОЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО
НОВЫЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ ЕС ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ SWIFT СБЕРБАНКА, ЕЩЕ ДВУХ РОССИЙСКИХ И ОДНОГО БЕЛОРУССКОГО БАНКОВ — ФРАНЦУЗСКОЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО
НОВЫЕ САНКЦИИ ЕС РАСШИРЯЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКСПОРТ В РОССИЮ ХИМИКАТОВ И ПРОДУКЦИИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ — ФРАНЦУЗСКОЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО
В НОВЫЕ СПИСКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ САНКЦИЙ ЕС ПОПАДУТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СИЛОВЫХ СТРУКТУР ИЗ РФ, БИЗНЕСМЕНЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМИ — ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО ФРАНЦИИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220602/837066272.html