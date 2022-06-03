МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Член палаты представителей США от Демократической партии Раджа Кришнамурти предложил ввести санкции в отношении Венгрии за ее противодействие эмбарго на российскую нефть. Эту идею конгрессмен изложил в письме госсекретарю Энтони Блинкену. Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций

"Я призываю вас продолжить играть важную роль в помощи ЕС сократить его зависимость от российской нефти. В особенности я обеспокоен продолжающимся противодействием Венгрии нефтяному эмбарго, и я настоятельно прошу вас рассмотреть все инструменты, включая санкции, для достижения окончательной договоренности с Венгрией по запрету российской нефти", — завил политик.

Кришнамурти предложил вниманию госсекретаря "двухуровневый подход" решения проблемы. Первое, увеличить приверженность США "Инициативе трех морей". Второе, рассмотреть введение санкций против компаний в Венгрии, которые продолжают вести дела с российскими экспортерами нефти, если премьер-министр Виктор Орбан "продолжит тормозить переговоры ЕС".