МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой, указав на его не совсем адекватную манеру поведения на международной арене. В офисе Зеленского рассказали об экономических потерях Украины

"Я не помню, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи, осмелился бы выступить против кого-либо так, как это сделал президент Зеленский не только против Венгрии, но даже против канцлера Германии (Олафа Шольца. — Прим. ред.)", — подчеркнул Кевер в интервью HirTV.

Спикер подчеркнул, что нуждающиеся в помощи обычно просят в вежливой манере, пусть настойчиво, но не переходят на требования и угрозы.

"Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема (у Зеленского. — Прим. ред.), и я не знаю, что с этим можно сделать", — сказал Кевер.