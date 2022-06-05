МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Санкции, введенные против России странами Запада, не достигли цели, если она заключалась в скорейшем прекращении боевых действий на Украине, заявил министр экономики Швейцарии Ги Пармелен. В Белоруссии оценили объемы запасов сахара и соли в стране

"Если целью санкций было скорейшее прекращение войны на Украине, то замечу, что эта цель до сих пор не достигнута", — заявил Пармелен в интервью изданию Blick.

Он также отметил, что эффективность санкций в значительной степени зависит от того, полностью ли они выполняются и применяются ли в сочетании с другими политическими, дипломатическими или юридическими инструментами.

Кроме того, Пармелен заявил о вероятности нового роста цен на энергоносители из-за новых санкций. "Можно попытаться диверсифицировать энергоснабжение, но ни у кого в Европе нет готового решения на данный момент", — сказал швейцарский министр.

Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.