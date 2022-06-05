Министр экономики Швейцарии: антироссийские санкции не достигли своей главной цели
МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Санкции, введенные против России странами Запада, не достигли цели, если она заключалась в скорейшем прекращении боевых действий на Украине, заявил министр экономики Швейцарии Ги Пармелен.
"Если целью санкций было скорейшее прекращение войны на Украине, то замечу, что эта цель до сих пор не достигнута", — заявил Пармелен в интервью изданию Blick.
Он также отметил, что эффективность санкций в значительной степени зависит от того, полностью ли они выполняются и применяются ли в сочетании с другими политическими, дипломатическими или юридическими инструментами.
Кроме того, Пармелен заявил о вероятности нового роста цен на энергоносители из-за новых санкций. "Можно попытаться диверсифицировать энергоснабжение, но ни у кого в Европе нет готового решения на данный момент", — сказал швейцарский министр.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://1prime.ru/state_regulation/20220605/837086764.html