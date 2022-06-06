МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Украинские войска подожгли тонны зерна, находившегося в хранилищах Мариупольского морского порта, зерно пропало, спасти его при тушении не удалось, сообщил РИА Новости советник главы правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин. Корреспонденты РИА Новости, побывав в порту Мариуполя и проведя там видеосъемку, лично убедились в том, что значительное количество хранившегося там зерна испорчено. Стало известно о схеме вывоза украинского зерна с участием Турции

"На территории Мариупольского порта присутствует большое количество зерна, это и кукурузное зерно, и пшеничное. Оно, судя по запаху и внешнему виду, непригодно для дальнейшего использования, в основном, большая его часть. И это обусловлено тем, что противник, отступая из порта, поджег зернохранилища, чтобы это зерно не досталось Донецкой Народной Республике, чтобы невозможно было его использовать каким-то образом. Тушили его несколько дней, но безуспешно", — сказал Гагин.

По его оценке, речь идет о тоннах зерна. "Вряд ли его можно будет использовать по назначению, даже как корм для скотины", — считает советник главы правительства ДНР.

Корреспонденты РИА Новости сняли на видео разрушенные зернохранилища, которые, по утверждению властей ДНР, были повреждены украинской стороной намеренно. На снятых журналистами агентства кадрах видно, как зерно в большом количестве рассыпано по территории в районе зернохранилищ, во многих местах видны очаги тления, в воздух стоит запах гнили и гари.

По информации украинского сайта elevatorist.com (статья за июнь 2019 года), при полной загрузке хранилища могли вмещать 57 тысяч тонн.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.