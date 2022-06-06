МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития проработают вопрос запуска в России "промышленной ипотеки" по ставке до 5%, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина. Мишустин поручил продлить компенсации затрат бизнеса по СБП

"Будет проработан вопрос запуска в России "промышленной ипотеки" — предоставления льготных кредитов предприятиям по ставке до 5% годовых на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера. Сделать это предстоит при участии глав ряда регионов. О результатах нужно доложить в Правительство до 9 июня", — говорится в комментарии кабмина к поручениям главы правительства по итогам заседания правкомиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

В пресс-службе правительства также напомнили, что рассмотреть возможность реализации механизма "промышленной ипотеки" Минпромторгу поручал Президент России Владимир Путин.