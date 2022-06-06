МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Авторы антироссийских санкций на Западе просчитались и, желая расшатать экономику России, получили "бумерангом по больному месту", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Байден хочет ускорить выпуск солнечных батарей в США

"А что же санкции? В западной прессе с каждым днем появляется все больше статей о том, как просчитались экономические стратеги в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе. Шведская Dagbladet и даже британская Guardian пишут о том, насколько санкции оказались бесполезны. Наносят они ущерб тем, кто их вводит, — о подорожании всего, чего только можно в ЕС, говорилось неоднократно", — написала она в Telegram-канале.

"Расшатанная экономика, пошатнувшийся рейтинг властей, сомнительные электоральные перспективы. Мечтали, что все это будет в России? Просчитались и получили бумерангом по больному месту. Хочется крикнуть: "Автора на сцену!" — подчеркнула Захарова.

После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Все это уже обернулось проблемами для США, Великобритании и Европы, спровоцировав резкий рост стоимости жизни.

Ранее по итогам первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры согласовали введение частичного нефтяного эмбарго против России, разблокировав таким образом введение шестого пакета антироссийских санкций, которые также включают отключение от SWIFT трех российских банков, включая Сбербанк, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов, а также индивидуальные санкции.

Нефтяное эмбарго против крупнейшего производителя энергоресурсов — РФ — только усугубляет положение, выходов у США нет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Нефтяное эмбарго на крупнейшего производителя энергоресурсов — Россию, только усугубляет положение. Выходов у США нет. В ряде СМИ появились утечки, что США уже на деле подталкивают свои углеводородные гиганты, включая Chevron, к сотрудничеству с Венесуэлой (привет, Гуаидо), обещая защиту от санкций. Как-то совсем забыты все посулы "зелёного перехода" и "духа Глазго", и американские эмиссары срочно ищут углеводороды — нефть и газ — по всему земному шару: в первую очередь, для себя, а во вторую — для европейцев, которых они втянули в эту санкционную яму", — написала Захарова в Telegram-канале.

По ее словам, страны Латинской Америки, сначала порадовавшиеся резкому спросу, уже сами на пределе, а продавать ещё больше — только в ущерб их собственным интересам, поэтому даже такие близкие союзники США, как Колумбия, на это не пойдут.

Ранее президент США Джо Байден объявил режим ЧС в связи с угрозой нехватки электрогенерирующих мощностей, продлил освобождение от пошлин импорта солнечных батарей из Азии и задействовал полномочия военного времени для наращивания производства солнечных батарей. Принятые меры призваны способствовать замещению нефти и газа и снижению зависимости от "иностранных поставщиков и враждебных стран".