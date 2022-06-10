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Швейцария одобрила шестой пакет антироссийских санкций
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Швейцария одобрила шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза, включая эмбарго на поставки российской нефти. Об этом говорится в заявление, опубликованном на сайте Федерального... ПРАЙМ, 10.06.2022
нефть, энергетика, экономика, новости, ес, швейцария, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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"Флаг Швейцарии
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Швейцария одобрила шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза, включая эмбарго на поставки российской нефти. Об этом говорится в заявление, опубликованном на сайте Федерального совета Швейцарии.
Согласно заявлению, Федеральный совет принял решение ввести шестой пакет санкций Европейского союза против России и Белоруссии.