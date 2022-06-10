МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Швейцария одобрила шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза, включая эмбарго на поставки российской нефти. Об этом говорится в заявление, опубликованном на сайте Федерального совета Швейцарии. В Думу внесли проект об особенностях реорганизации банков под санкциями

Согласно заявлению, Федеральный совет принял решение ввести шестой пакет санкций Европейского союза против России и Белоруссии.