ВЛАДИВОСТОК, 11 июн — ПРАЙМ. Торгово-экономические отношения России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, приостановленные из-за санкционного давления, со временем восстановятся, заявил РИА Новости глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Гегемон почуял угрозу: США ищут союзников для дружбы против Китая

"Уже давно работаю с Азией, наверное, уже четверть века. В работе с крупными азиатскими партнерами нельзя мыслить категориями "сегодня", "вчера", "месяц", "неделя". Соратнику Мао Цзэдуна, премьеру Китая Чжоу Эньлаю приписывают фразу, которую он произнес в ответ на вопрос об итогах французской революции: "Еще слишком рано судить, еще не наступило время", — сказал Чекунков, оценивая сложившиеся взаимоотношения с некоторыми странами АТР.

"Я думаю, что пройдет некоторое количество времени, и наши торгово-экономические связи с Азиатско-Тихоокеанским регионом будут глубокими и разнообразными", — считает глава Минвостокразвития.

Что касается Японии, то, по словам министра, ее нервное поведение объясняется длительным нахождением под сильным влиянием США и как следствие несамостоятельностью в принятии решений.

"То, что сейчас Япония ведет себя в некоторой степени нервно, к сожалению, обусловлено еще и тем, что в своей внешней политике на протяжении долгого времени она была под сильным влиянием страны, которая на принципах аутсорсинга выполняла функции безопасности, защиты", — сказал Чекунков.

Он напомнил, что по конституции Япония до сих пор не имеет права владеть своей армией, и американская военная база размещена на Окинаве, занимая существенную площадь острова.

"И в таких вопросах (взаимоотношений с Россией – ред.), к сожалению, проявляется некая несамостоятельность и аспекты эмоциональных решений, которые не соответствуют долгосрочным интересам Японии, которая является нашим соседом с большим количеством торгово-экономических связей. Считаю такое поведение конъюнктурным, эмоциональным", — полагает глава Минвостокразвития.

Япония с 17 июня ввела запрет на экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и других видов оборудования. Ранее Япония запретила экспортировать в Россию предметы роскоши, включая автомобили класса люкс, дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи. Кроме того, запрещен экспорт высокотехнологичного оборудования для нефтепереработки, квантовых компьютеров и их компонентов, электронных и атомно-силовых микроскопов, 3D-принтеров и расходных материалов к ним.

Также запрещено поставлять в РФ оборудование для производства органических светодиодов, микроэлектромеханических схем, высокоэффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов. Запрещен и экспорт оборудования для охлаждения, предназначенного для крайне низких температур, и материалов, осложняющих обнаружение электромагнитных волн.

Санкции, принятые правительством Японии с начала событий на Украине, распространяются на 507 человек из России, 253 человек из ЛНР и ДНР, 201 российскую компанию и организацию, 11 банков.

Южная Корея присоединилась к санкциям против России в финансовом секторе, включая прекращение транзакций с Центробанком РФ, Фондом национального благосостояния (ФНБ) и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), а также с восьмью банками РФ и их дочерними компаниями, включая Сбербанк, ВЭБ, Промсвязьбанк, ВТБ, "Открытие", Совкомбанк и Новикомбанк.

Сеул поддержал и отключение семи российских банков ("Россия", ВЭБ, Промсвязьбанк, ВТБ, "Открытие", Совкомбанк и Новикомбанк) от SWIFT и настоятельно порекомендовала всем госучреждениям и финансовым организациям перестать совершать сделки с участием российских гособлигаций, выпущенных после 2 марта.

Уточняется, что, как и в США, транзакции с ЦБ, Сбербанком, ВЭБ, ВТБ, "Открытием" и Совкомбанком, касающиеся сделок в энергетическом секторе, торговли сельскохозяйственными продуктами и поддержки борьбы с коронавирусом, будут разрешены в виде "исключений".

Кроме того, Республика Корея заявила о прекращении экспорта в РФ стратегических материалов, запретила экспорт 49 российским компаниям из санкционного списка США, куда входит Минобороны РФ.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.