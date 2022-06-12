МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что торговый порт Мариуполя уже работает как на экспорт, так и на импорт, передает корреспондент РИА Новости. Флагманский ресторан "Вкусно - и точка" открылся в Москве

"В целом, экспортную составляющую, как и прежде, в рамках порта будет составлять металл, уголь и зерно. Что касается импортных поставок, основа — это строительные материалы, которые будут в огромных количествах поставляться в рамках восстановительной программы городов ДНР", — отметил Пушилин.

В конце мая порт начал работать в штатном режиме, напомнил глава республики. Сейчас, по его словам, работа порта восстановлена, но с поправкой на временные сложности с электроэнергией и водой.

"Все это в процессе отладки, и в ближайшее время работы будут завершены. Но с помощью плавкранов уже идет как загрузка, так и погрузка. По сути, уже на данный момент мы и отгружаем на экспорт. А также у нас есть уже и импортные поставки на территорию ДНР", — сказал Пушилин.