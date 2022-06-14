МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Рыбаки Приморья не останавливают вылов краба, основной объем экспорта которого приходится на Южную Корею и Китай, несмотря на санкции, сообщает правительство региона. РЖД запускают новый мультимодальный маршрут в Приморье

"Как сообщили в региональном агентстве по рыболовству, несмотря на санкции, приморские предприятия останавливать промысел крабов не собираются и планируют освоить квоты в полном объеме. По состоянию на 1 июня выловлено 10,2 тысячи тонн крабов, квоты освоены на 37%. Основной экспорт приходится на Республику Корея и Китай", – говорится в сообщении.

Также власти отмечают, что в рамках импортозамещения в судостроительной отрасли АО "Находкинский СРЗ" и АО "Восточная верфь" строят 16 судов-краболовов под инвестиционные квоты.

Южная Корея присоединилась к санкциям против России в финансовом секторе. Кроме того, страна заявила о прекращении экспорта в РФ стратегических материалов, запретила экспорт 49 российским ведомствам и компаниям из санкционного списка США, куда входит Минобороны РФ.