МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Правительство расширило программу по выдаче субсидий предприятиям для поддержки занятости — она, в частности, распространится на тех, кто потерял работу из-за сокращения штата, а также на беженцев с Украины и из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Правительство выделит дополнительные средства на поддержку сельской ипотеки

По словам премьера, программа субсидирования найма, предусматривающая выплаты для компаний, которые примут к себе на работу молодых людей до 30 лет, действует с марта 2021 года. Правительство приняло решение расширить эту программу. Теперь в ней смогут принять участие большее число людей, включая тех, кто лишился места в связи с прекращением деятельности организации или из-за сокращения штата, работников, находящихся под риском увольнения, а также граждан Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, которые получили в России статус беженца.

Мишустин уточнил, что выплаты будут производиться в три этапа: через месяц после найма работника, через три месяца и через полгода.