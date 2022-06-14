МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. По сообщению пресс-службы белорусского правительства, межправсовет ЕАЭС состоится 20-21 июня в Минске. Россия и Казахстан ведут переговоры по запрету экспорта зерна в ЕАЭС

"20-21 июня Минск примет ЕМПС", — говорится в сообщении.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко провел в понедельник совещание по подготовке и проведению Евразийского межправсовета.