2022-06-14T12:33:00+03:00
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2022
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Межправсовет ЕАЭС состоится в Минске 20-21 июня
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По сообщению пресс-службы белорусского правительства, межправсовет ЕАЭС состоится 20-21 июня в Минске. "20-21 июня Минск примет ЕМПС", — говорится в сообщении. Премьер-министр... ПРАЙМ, 14.06.2022
экономика, мировая экономика, новости, белоруссия, еаэс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. По сообщению пресс-службы белорусского правительства, межправсовет ЕАЭС состоится 20-21 июня в Минске.
"20-21 июня Минск примет ЕМПС", — говорится в сообщении.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко провел в понедельник совещание по подготовке и проведению Евразийского межправсовета.