МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Рекордный рост цен на бензин в США, историческая инфляция и падение фондовых рынков не убавили у президента страны Джо Байдена уверенности о будущем страны, более того, американский лидер заявил, что в данный момент он наиболее оптимистичен. Фондовые биржи США в основном снижаются на опасениях роста инфляции

"Правда в том, что я не был более оптимистичен об Америке, чем сейчас", — сказал Байден на мероприятии в Филадельфии.

Он заявил, что прошлый президент США Дональд Трамп оставил страну не в лучшей ситуации.

Стоимость бензина в США бьет рекорды: с момента вступления Байдена в должность галлон (3,785 литра) топлива подорожал более чем в два раза, достигнув средней цены в 5 долларов. По итогам мая потребительские цены в США выросли в годовом выражении до максимума с декабря 1981 года — до 8,6% с апрельских 8,3%. Основные биржевые индексы США в понедельник закрылись на уровне ниже, чем были в день инаугурации Байдена — в январе 2021 года.