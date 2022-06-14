МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Евросоюз требует от Сербии ввести санкции против России и не предлагает варианты, как избежать ущерба, который они вызовут, и как восполнить нехватку энергоносителей, заявил РИА Новости известный политолог Душан Пророкович из сербского Института международной политики и хозяйства. Инфляция в Швеции в мае достигла рекорда и составила 7,2%

Комитет Европарламента (ЕП) по международным делам во вторник принял доклад, в котором призвал власти Сербии срочно присоединиться к решениям Евросоюза против России. В докладе, принятом 50 голосами "за", 5 "против" при 3 воздержавшихся выражается глубокое сожаление в связи с тем, что Сербия не присоединилась к санкциям ЕС после вторжения России на Украину. Доклад будет вынесен на голосование пленарной сессии ЕП в июле.

Канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Австрии Александер Шалленберг посетили Белград 10 и 13 июня с аналогичными требованиями к сербскому руководству.

"В Сербии 80% граждан против каких-либо уступок в Косово, столько же против введения санкций в отношении России. Новый момент сейчас связан с РФ. ЕС от нас четко требует ввести санкции, и это заявил не только канцлер Шольц, но еще в своей прошлой резолюции принял и Европарламент. По этому вопросу будет давление на Белград под угрозой заморозки евроинтеграции", — отметил политолог.

По его словам, замедление и без того нескорого пути Белграда к членству в Евросоюзе "не особенно беспокоит кого-то в Сербии".

"ЕС не предложил реального плана по замене энергоносителей из РФ, не говоря уже о других потребностях и проблемах – зерне, политике безопасности. Речь идет не только о газе из РФ, его заменить нечем. Но они планировали до 31 декабря ввести ограничения и на российскую нефть, а мы до сих пор в июне не знаем, что станет ее заменой, откуда будем покупать нефть, речь идет о больших объемах. Власти Сербии пытались искать свободную нефть на мировых рынках, и выяснилось, что вся она продана на пять лет вперед", — отметил собеседник агентства.

По его словам, ЕС начал сперва принимать политические решения, а потом искать конкретные пути их воплощения.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил во вторник, что с 1 ноября из-за нового пакета санкций Сербия не сможет импортировать нефть из России, которую доставляют танкерами в Хорватию и затем направляют по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) на переработку. Глава сербского государства рассказал ранее, что в апреле на перерабатывающее предприятие Нефтяной индустрии Сербии (НИС, 65,15% принадлежит "Газпрому" и "Газпром нефти") более 60% сырья поступало из РФ, так как оно дешевле, лишь треть была из Киркука в Ираке. При этом возможности доставлять нефть баржами по Черному морю и Дунаю нет. С введением шестого пакета санкций ЕС ситуация усложнилась.

Активисты Greenpeace CEE на своем судне устроили в конце мая протест у побережья Хорватии перед танкером SCF Samotlor с нефтью из России. Порт Омишаль находится в северной части острова Крк в Адриатическом море, там расположен терминал для приема танкеров с нефтью и нефтепродуктами. Госкомпания-оператор нефтепровода JANAF в Хорватии сообщила 22 апреля, что продолжит поставки сырья НИС после изъятия из пакета санкций ЕС. В январе НИС подписала новый годовой договор с JANAF на поставку 3,2 миллиона тонн сырой нефти.