МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек выступал за полную национализацию бывшего немецкого подразделения "Газпрома" Gazprom Germania Gmbh, но канцлер Олаф Шольц отказался от этой идеи, потому что был обеспокоен возможной реакцией президента РФ Владимира Путина, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. В Германии подтвердили продление внешнего управления Gazprom Germania

Ранее в пресс-службе кабмина сообщили, что правительство Германии приняло решение продлить попечительское управление над Gazprom Germania Gmbh и выделить компании заём для избежания банкротства. "Газпром" перестал владеть Gazprom Germania в конце марта после сообщений в СМИ о прошедших в ней обысках. А уже 4 апреля власти Германии взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами. В мае компания оказалась в списке ответных санкций, которые ввело правительство России.

По данным источников, которые пожелали остаться неизвестными, канцлер был обеспокоен тем, что решение о национализации могло разозлить Путина и привести к обострению разногласий по поводу импорта российского газа.