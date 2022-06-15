С-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Афганистан хочет закупить у России 2 миллиона тонн пшеницы и 5 тысяч тонн нефти, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости на полях ПМЭФ замглавы торговой палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн. Поворот России на Восток обсудят на ПМЭФ-2022

"Мы хотим 2 миллиона тонн пшеницы. Хотим обсудить с российскими предпринимателями", — сказал он.

По его словам, Кабул хотел бы также импортировать "5 тыс тонн нефти, для первого раза".

"Потом хотим 10 тысяч тонн", — отметил Хоссейн.

Министр также сообщил, что Афганистан ведёт переговоры с РФ на тему установления беспошлинной торговли для экспорта минералов и фруктов.

"Десять-двадцать дней назад российские бизнесмены приезжали в Афганистан, сейчас мы ведём переговоры об экспорте пшеницы, стекла и древесины. Мы также хотели бы обсудить с российским правительством беспошлинную торговлю, чтобы экспортировать из Афганистана сухофрукты и фрукты, а также минералы", — заявил он.