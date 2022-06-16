МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Инфляция в России по итогам текущего года будет ниже 15% и уже в конце следующего года опустится до целевого уровня в 4%, поделился мнением с РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 16,69%

"По итогам года инфляция, скорее всего, будет ниже 15%, в основном за счет накопленной в феврале-апреле. Недельная дефляция — показатель краткосрочный, но беспокойный именно потому, что дефляция в июле-сентябре бывает, а вот в мае-июне ненормальная", — сказал он на полях ПМЭФ.

Табах ожидает, что при адаптации экономики к новым реалиям инфляция уже в начале 2023 года упадет ниже 7% и далее будет спускаться к целевому уровню. "Мы оптимистичнее ЦБ и ждем такого сценария уже в конце 2023 года", — добавил аналитик.

Согласно официальному прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2022 года составит 14-17%, в 2023 году 5-7%, а возвращение к целевым 4% произойдет в 2024 году. При этом Минэкономразвития прогнозирует годовые темпы роста цен в стране в текущем году на уровне 17,5%. По прогнозу помощника президента России Максима Орешкина, инфляция в РФ в 2022 году будет не выше 15%.

По последним данным Росстата, за период с 4 по 10 июня третий раз в этом году была зафиксирована недельная дефляция — на уровне 0,14%. При этом с начала года цены выросли на 11,64%. По данным Минэкономразвития, инфляция в РФ в годовом выражении замедлилась до 16,69% на 10 июня с 17,02% неделей ранее.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.