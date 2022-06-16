С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью телеканалу "360" на полях ПМЭФ, что американский президент Джо Байден живет в придуманном мире, говоря о "путинской инфляции", цены на продовольствие растут не первый год. Times: Байден теряет влияние в одном из регионов мира и отдает его Китаю

Она сказала, что если послушать, что "говорит Белый дом, Байден, называя у себя, внутри, американские цены "путинскими", "путинским налогом", "путинским бензином", "путинской инфляцией" — да, они живут в придуманном мире".

Захарова отметила, что цены на продовольствие росли весь 2020 и 2021 годы, еще до начала спецоперации на Украине.

По ее словам, в 2021 году "цены на пшеницу выросли на 25%, к февралю 2022 года уже на 31-62% превышали средний уровень за последние пять лет".

Захарова добавила, что Вашингтон мог бы содействовать разблокировке украинских портов, но по какой-то причине он этого не делает.

"Блокирование продукции, которая должна была выйти из черноморских портов, из-за соответствующих действий киевского режима по минированию акваторий: кто за этим стоит? Вашингтон. Кто распоряжается киевским режимом направо и налево? Белый дом и вся эта администрация, которые вполне могли бы предпринять меры по разблокированию, разминированию или по гарантиям пропуска судов с продовольствием",- пояснила она.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.