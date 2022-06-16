С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Замминистра финансов Алексей Сазанов заявил на ПМЭФ, что двойное налогообложение по налогу на добавленную стоимость (НДС) в трансграничной электронной торговле в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должно быть устранено с 2023 года. Ростуризм сделал основную работу по обнулению НДС для туроператоров

Он пояснил, что российские плательщики НДС, поставляя товар в Казахстан или Белоруссию, платят НДС в соответствии с правом ЕАЭС сначала в РФ, потом соответственно в Казахстане и с 1 июля 2022 года будут обязаны уплачивать его в Белоруссии.

"Понимая эту проблему, мы сейчас активно ведем переговоры, опять-таки на площадке ЕЭК. Мы следуем общемировым трендам в данном случае и переходим по уплате НДС в стране-получателе товара. При этом экспортер, если он является уплатчиком НДС, должен иметь право на вычет. Здесь мы тоже ведем работу", — отметил он.

"Я очень надеюсь, что при посредничестве ЕЭК мы к концу года все-таки выйдем на согласованные параметры изменения в соглашении по косвенным налогам, с тем чтобы уже со следующего года они вступили в силу", — отметил Сазанов. При этом, замминистра сообщил, что исключение двойного НДС будет осуществлено либо через совместное решение этого вопроса пятью странами ЕАЭС (Россией, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией), либо путем внесения изменений в российское налоговое законодательство.

"Но безусловно двойного налогообложения быть не должно – это противоречит основам налогового законодательства. Его надо устранять. Если мы не договоримся на площадке ЕЭК, в этом случае мы будем корректировать наше внутреннее законодательство. Инструменты для этого есть, с тем чтобы в любом случае ситуацию двойной уплаты НДС с 1 января 2023 года остановить", — заключил он.