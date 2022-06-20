МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. ФССП получила возможность открывать исполнительное производство в отношении должников без участия пристава, в автоматическом режиме, пишет "Коммерсант". Россиян предупредили о мошенниках, действующих от имени ФССП

С 20 июня вступают в силу поправки к закону "Об исполнительном производстве", Гражданскому кодексу и ряду других документов. Изменения подготовлены Минюстом и приняты Госдумой в 2021 году.

Исполнительные производства будут возбуждаться с помощью специальной информационной системы. Как уточняет источник издания, пока вводится лишь возможность применения такой схемы, однако фактически она заработает позже из-за затянувшихся переговоров между ГИБДД, Федеральным казначейством и ФССП о порядке информационного взаимодействия.

Также у приставов появляется и возможность более оперативно получать данные о неплательщике. Поправки дают ФССП право запрашивать у операторов связи номера телефонов должника. Компании должны предоставить информацию в течение суток с момента поступления запроса — до сих пор такой нормы не было.

Раньше запрет на выезд за границу, наложенный на должника, снимался исключительно по решению пристава. Отныне эта процедура будет также проходить в автоматическом режиме — через информационную систему ФССП. Новый закон позволит ФССП ускорить этот процесс.

Изменения в закон должны также решить еще одну распространенную проблему. Раньше в 50% случае взыскатели — ГИБДД, суды, банки — направляли в ФССП документы, где содержатся лишь ФИО и дата рождения нарушителя. Иногда из-за этого в должники по ошибке записывали их однофамильцев. Теперь ФССП не будет возбуждать дела, если в материалах нет хотя бы одного идентификатора — паспорта, СНИЛС или ИНН.