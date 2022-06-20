МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило правила определения размера выплат для командируемых в ЛНР и ДНР сотрудников ряда сфер, установив, что выплаты должны осуществляться в рублях в двукратном размере, говорится в опубликованном постановлении кабмина. Зеленский попросил средств для поддержки украинской экономики

"Работникам в период их пребывания в служебных командировках на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и иных территориях сохраняемая средняя зарплата… выплачивается в рублях в двукратном размере", — говорится в документе.

При этом, как отмечается в постановлении, размер выплаты устанавливается работодателем одновременно с решением о направлении в командировку.

Эти правила распространяются на работников органов власти, подведомственных организаций и организаций, занимающихся восстановлением объектов инфраструктуры.