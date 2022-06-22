МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. "Литовские железные дороги" в этом году перевезут на 50% меньше грузов, чем в прошлые годы в связи с санкциями против России и Белоруссии, а также остановкой транзита в Калининградскую область, заявил в среду журналистам министр транспорта Литвы Марюс Скуодис. Инфляция в Канаде ускорилась до максимума с 1983 года

Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.

"Что касается убытков Литвы… Мы уже ясно сказали, что с учетом геополитической ситуации, санкций против Белоруссии, санкций против России и всех связанных с этим действий "Литовские железные дороги" перевезут в этом году примерно на 50% грузов меньше, чем было бы в другой ситуации", — сказал Скуодис. Его выступление транслировало LRT (Литовское радио и телевидение).