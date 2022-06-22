МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден попросил конгресс на три месяца отменить федеральный налог на покупку топлива. Reuters: производители горючего в США просят не запрещать экспорт

"Отменяя на три месяца федеральный налог, мы сможем снизить цену и добиться небольшого облегчения для семей", — сказал Байден в обращении к нации.

Как заявил Байден, при покупке галлона (3,785 литра) бензина оплачивается налог в 18 центов, в случае с дизельным топливом — 24 цента.

Президент США Джо Байден призвал национальные нефтеперерабатывающие предприятия нарастить производство бензина в целях снижения бьющих рекорды цен на топливо на внутреннем рынке.

"Я призываю национальные предприятия нефтяной промышленности перегонять больше нефти в бензин, чтобы тем самым добиться снижения цен ", — сказал Байден в ходе специального обращения к нации, посвященного беспрецедентному росту цен на бензин и мерам реагирования Белого дома на эти события.

На фоне его выступления Белый дом ранее назначил на четверг экстренную встречу с представителями крупнейших НПЗ, чтобы обсудить рекордный рост цен на бензин и другое горючее, который разогнал инфляцию до 40-летнего максимума. В предыдущие дни чиновники администрации давали понять, что рассматривают частичный или полный запрет на экспорт горючего, чтобы снизить внутренние цены на бензин и дизельное топливо.

США и Европа знали, что введение санкций в отношении России в связи с событиями на Украине не могли пройти без последствий для энергетического рынка: это неизбежно должно было спровоцировать повышение цен, заявил в среду американский президент Джо Байден.

"Россия — один из крупнейших в мире производителей нефти. Мы перекрыли поставки российской нефти в США, и наши партнеры в Европе сделали то же самое, зная, что мы столкнемся с повышением цен на бензин", — сказал Байден в ходе специального обращения к нации, посвященного беспрецедентному росту цен на бензин и мерам реагирования Белого дома на эти события.

Как отметил глава государства, в Вашингтоне могли "закрыть глаза" на проводимую Россией спецоперацию на Украине и тем самым избежать рекордного скачка цен на топливо. "Однако, я считаю, что это было бы неправильно. Я думал так тогда и я думаю так сейчас. У свободного выбора не было выбора", — подчеркнул президент США.

Хозяин Белого дома признал, что с начала российской спецоперации на Украине цены на бензин в США выросли в среднем на два доллара, а во многих других странах — еще сильнее.

США в следующем году произведут рекордный объем нефти, заявил американский президент Джо Байден.

"Только в этом месяце США производили 12 миллионов баррелей нефти в день. Это выше, чем в среднем при моем предшественнике. Мы на пути к установлению нового рекорда в следующем году", — сказал Байден в обращении к нации.