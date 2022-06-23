МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Центробанк Турции в четверг решил сохранить учетную ставку на уровне 14%, следует из сообщения регулятора. Фунт частично восстановил потери против евро и доллара

"Комитет монетарной политики решил оставить ставку на аукционах недельного репо на уровне 14%", — заявил регулятор.

Данное решение совпало с ожиданиями большинства экономистов.

Центральный банк Турции в этом году держит ставку неизменной, а лира постепенно ослабляется: если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, то в конце февраля — уже 14 лир, а сейчас превысил 17 лир. Инфляция в годовом выражении, по данным Института статистики страны, ускорилась в мае до 73,5%.