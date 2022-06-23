МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Совет управляющих Банка Мексики в четвертый раз в 2022 году повысил ключевую ставку, сразу на 75 базисных пунктов – до 7,75%, сообщил регулятор. США обсудили с нефтекомпаниями цену топлива и мощности переработки

"Совет управляющих Банка Мексики принял решение повысить целевую межбанковскую процентную ставку овернайт на 75 базисных пунктов до уровня 7,75% с 24 июня 2022 года", — говорится в заявлении.

В истории Мексики это самое резкое единовременное повышение ключевой ставки ЦБ, сейчас она находится на уровне 2019 года.

Эксперты организации объясняют свое решение продолжающимися с начала года замедлением мировой экономической активности, ростом глобальной инфляции под давлением узких мест в производстве, высокими ценами на продукты питания и энергоносители. Сохраняются ожидания быстрого сокращения монетарного стимулирования на глобальном уровне.

К факторам роста инфляции — пандемии и "геополитическому конфликту" — добавились строгие карантинные меры, которые вводит Китай для борьбы с распространением COVID-19.

Краткосрочный прогноз по инфляции в стране был вновь пересмотрен в сторону значительного повышения — общая инфляция в четвертом квартале текущего года составит 7,5% (ранее 6,4%), выход к целевому уровню 3% сдвинут в прогнозе с 2024 на 2025 год.

По итогам двух недель июня общая годовая инфляция в Мексике составила 7,88% — это максимальный показатель за последние 20 лет.

Совет управляющих Банка Мексики отметил, что намерен и дальше повышать ключевую ставку, "действуя решительно при необходимости".

В первый год пандемии коронавируса ключевая ставка Банка Мексики снижалась до 4,25% на фоне беспрецедентного снижения экономической активности, однако после стабилизации ситуации с занятостью и восстановлением ВВП начала рост — в 2021 году ее повышали пять раз.