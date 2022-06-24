МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинение главы МИД ФРГ Анналены Бербок в использовании Россией голода как оружия — безграмотная и циничная ложь.

Захарова указала в своем Telegram-канале, что использовать голод в качестве оружия — "это как раз в исторических традициях Германии".

Она отметила, что с начала 2022 года Германия фактически удвоила импорт сельскохозяйственных товаров, сославшись на данные авторитетного портала Trading Economics и Офиса федеральной статистики ФРГ. По ее словам, страна усиленно выкупала с мирового рынка продовольствия излишки.

"Только в марте этого года в страну было ввезено рекордное количество агропродукции на сумму более 3,4 миллиарда евро. Не похоже, что бы немецкие власти на деле, а не на словах, сильно волновали проблемы потенциального голода", — подчеркнула она, приложив ссылку на документ.

"Анналена, главное — не подавитесь смесью злобы с затаренным Берлином продовольствием", — резюмировала Захарова.

Во второй половине дня в Берлине состоится международная конференция по проблемам продовольствия. По словам главы МИД ФРГ, в ней примут участие делегации из 15 стран, в том числе из государств-членов G7. Для участия в конференции в Берлин прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.

Запад ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины.

США и Евросоюз, совершившие грубые ошибки с введением санкций на удобрения в отношении РФ, должны думать об ответе перед миллионами голодающих людей, которые могут появиться, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.