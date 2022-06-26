МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Цель антироссийских санкций заключается в том, чтобы перспективе измотать страну, заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, комментируя сообщение агентства Reuters о том, что лидеры стран "большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) согласовали запрет на импорт нового золота из России. Пушков предупредил Германию о последствиях сокращения поставок газа

"Санкционная война против России нацелена на долгосрочное финансовое и экономическое изматывание страны", — подчеркнул Пушков.

Он добавил, что отдельные меры, принимаемые в рамках этой войны, могут содержать исключения, как в случае с европейским эмбарго на поставки российской нефти, или же, в зависимости от степени необходимости для Запада, подвергаться корректировке.

"Однако пересмотра общего курса, сколько бы ни констатировали в западных СМИ неэффективность санкций против России, не предвидится", — подчеркнул он.