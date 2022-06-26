МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден подтвердил данные о том, что страны "Большой семерки" введут запрет на импорт золота из России. Independent: Британия, США, Канада и Япония запретят ввоз золота из России

"Вместе G7 объявит о введении запрета на импорт российского золота — крупной части экспорта, который приносит России десятки миллиардов долларов",- написал он в Twitter.

Ранее британская газета Independent сообщила, ссылаясь на Даунинг-стрит, что Великобритания, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России. По данным издания, британский премьер Борис Джонсон также подтвердил этот шаг, когда прибыл на саммит G7 в Германию. Запрет будет распространяться на золото, добытое после введения запрета, и не затронут уже приобретенное золото.

Саммит G7 под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.