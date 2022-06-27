ВАШИНГТОН, 27 июн — ПРАЙМ. США повысят ввозные пошлины на ряд позиций импорта из России, объявил президент страны Джо Байден. Эксперт оценил эффект от заморозки средств России для выплат по евробондам

"Я пришел к заключению, что повышение… ставок пошлин до 35% ad valorem (сообразно цене) на некоторые другие продукты Российской Федерации, импорт которых не был запрещен, оправдано и отвечает внешнеполитическим интересам США", — сказано в прокламации, которую подписал Байден.

Белый дом ранее сообщил о планах повысить пошлины на 570 групп товаров, которые импортируются из России, стоимостью 2,3 миллиарда долларов.