США повысят пошлины на некоторые позиции импорта из России
Байден объявил о повышении пошлин на некоторые позиции импорта из России
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ВАШИНГТОН, 27 июн — ПРАЙМ. США повысят ввозные пошлины на ряд позиций импорта из России, объявил президент страны Джо Байден.
"Я пришел к заключению, что повышение… ставок пошлин до 35% ad valorem (сообразно цене) на некоторые другие продукты Российской Федерации, импорт которых не был запрещен, оправдано и отвечает внешнеполитическим интересам США", — сказано в прокламации, которую подписал Байден.
Белый дом ранее сообщил о планах повысить пошлины на 570 групп товаров, которые импортируются из России, стоимостью 2,3 миллиарда долларов.