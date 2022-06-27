МОСКВА, 27 июня — ПРАЙМ, Татьяна Шмелева. Оппоненты России на мировой арене посредством санкционных ограничений довели страну до черты, за которой, по логике самого "коллективного запада", она оказывается в состоянии дефолта и не может продолжать обслуживание своих долгов надлежащим образом. Но означает ли наличие такой логики неизбежность самого дефолта, разбирался "Прайм".

ЧАС ПРОБИЛ

В ночь на 27 июня американское агентство Bloomberg сообщило, что закончился льготный период для погашения Россией около 100 млн долларов просроченных платежей по гособлигациям. В том случае, если платеж не будет осуществлен, окончание данного льготного периода считается событием дефолта. Отмечалось, что это первый дефолт страны по внешнему долгу с 1918 года, когда пришедшие к власти большевики отказались выплачивать долги Российской империи.

ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ РОССИИ

По мнению ведущего аналитика долгового рынка "Открытие Инвестиции" Александра Шуракова, состоявшееся событие не создаст какие-то новые, дополнительные, проблемы для российской экономики сверх уже наложенных ограничений и санкций. Он поясняет, что природа этого "дефолта" кардинально отличается от событий 1998 года, которые ассоциируются у большинства российских граждан с самим термином "дефолт". В Совфеде рассказали, зачем США "сочинили" дефолт России

Тогда, в далеком 1998-м, у России не было резервов, и состояние ее экономики сильно зависело от получения кредитов Международного валютного фонда (МВФ). Сейчас же ситуация иная, объясняет Шураков. По его мнению, даже после того, как у нас заморозили почти половину золотовалютных резервов, осталось более 300 миллиардов в долларовом эквиваленте. А высокие цены на энергоресурсы при минимальном объеме импорта обуславливают рекордное текущее сальдо торгового баланса, указывает он.

ВОПРОС ВРЕМЕНИ

Шураков отмечает, что при отказе зарубежной инфраструктуры в связи с антироссийскими санкций обслуживать платежи по внешнему долгу Минфина РФ объявление зарубежными участниками рынка дефолта России по внешним обязательствам было лишь вопросом времени.

"Напомню, что минфин досрочно осуществил майский платеж по евробондам, с небольшим опережением графика, — говорит эксперт. — И если бы "майские" платежи прошли, то зарубежные держатели долга могли назвать нарушением эмиссионной документации "июньские" платежи, которые были осуществлены на прошлой неделе в рублях в соответствии с указом президента о временном порядке выплат по внешнему долгу". Эксперт оценил эффект от заморозки средств России для выплат по евробондам

По мнению инвестиционного стратега УК "Арикапитал" Сергея Суверова, понятие дефолта России логично лишь с формальной точки зрения, но фактически это дефолт западной инфраструктуры, и по сути никакого дефолта нет.

"Конечно, факт того, есть ли дефолт с юридической точки зрения, теперь, скорее всего, будет определяться в ходе неизбежных судебных разбирательств, — считает Суверов. — Для "коллективного запада" объявление дефолта России носит политический характер, цель — показать общественности эффективность санкций. Последствия для экономики конкретно дефолта минимальны, Россия и без него на многие годы отрезана от западных рынков капитала из-за санкций".

При этом эксперт задается вопросом, сохранится ли для нашей страны доступ к китайским деньгам, или же рейтинговые агентства КНР тоже поставят "дефолтное клеймо" на репутации России.

"Что же касается последствий для курса рубля, то их попросту не будет, так как курс в последнее время в основном определяется торговым балансом", — отмечает специалист.

Шураков из "Открытие Инвестиции", в свою очередь, напоминает, что Минфин довольно долго присутствовал как заемщик на рынке евробондов не для привлечения финансовых ресурсов, а, скорее, для создания положительной кредитной истории и создания "бенчмарка" для ценообразования евробондов российских эмитентов. "Но в обозримой перспективе при сохранении текущей геополитической напряженности возвращение России как заемщика на глобальный рынок капитала маловероятно, поэтому значимость положительной кредитной истории существенно девальвируется", — резюмирует специалист.

Для зарубежных инвесторов перспективы судебных разбирательств с российским Минфином из-за "дефолта" довольно туманные, особенно учитывая, что примерно половина держателей евробондов Минфина — резиденты, которые получают рублевые выплаты по своим бумагам, указывает Шураков.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ ДЛЯ РОССИЯН?

По мнению большинства экспертов, рядовому гражданину России нынешний дефолт не угрожает вообще ничем, так как по экономике он не ударит. Тем не менее, некоторые специалисты предупреждают, что в долгосрочной перспективе, скорее всего, не будут приходить западные инвесторы, не будут создаваться новые рабочие места. Advance: бумеранг антироссийских санкций врезался в Евросоюз

Суверов при этом убежден, что инвестиционные предпочтения россиян изменятся.

"Больше не будут вкладывать средства в еврооблигации, а сконцентрируются на рублевых инструментах и акциях", — допускает он. На его взгляд, особой популярностью, скорее всего, будут пользоваться компании с рублевой выручкой и завязанные на внутренний рынок — ретейлеры (к примеру, "Магнит"), "телекомы" (МТС и другие), компании в сфере кибербезопасности (Positive Technologies), электроэнергетика и ряд других, полагает эксперт.