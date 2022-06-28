МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование работников для новых инвесторов на Курильских островах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Правкомиссия одобрила перевод в рубли пошлин при экспорте зерна

Изменения внесены в закон "Об обязательном пенсионном страховании в РФ". Так, устанавливается для инвесторов, зарегистрированных на Курилах после 1 января 2022 года, пониженный тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 6%, причем на 20 лет.

Это довольно выгодно для бизнеса, и правительство рассчитывает, что такое решение заинтересует инвесторов и на Курилах появятся новые рабочие места для местных жителей, а также ускорится развитие этих удаленных территорий, пояснял в начале февраля премьер-министр Михаил Мишустин.

Необходимость разработки изменений была продиктована отсутствием законодательного закрепления оснований для установления новым организациям, зарегистрированным на территории Курильских островов, пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

В октябре 2021 года президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 августа 2022 года обеспечить принятие поправок в Налоговый кодекс РФ о специальном налоговом режиме на Курильских островах. Согласно поручению, новые организации, создаваемые на Курилах, не будут признаваться плательщиками налога на прибыль, земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество.