2022-06-28T19:31:45+03:00
2022-06-28T19:31:45+03:00
2022-06-28T19:31:45+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220628/837320638.html
Байден пообещал продолжать санкционное давление на Россию
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США продолжат санкционное давление на РФ, заявил американский президент Джо Байден. "Мы продолжим ужесточать санкции против России", — заявил Байден по итогам переговоров с... ПРАЙМ, 28.06.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. США продолжат санкционное давление на РФ, заявил американский президент Джо Байден.
"Мы продолжим ужесточать санкции против России", — заявил Байден по итогам переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
Минфин США ранее объявил о новых мерах против российских физлиц и компаний. В список попали предприятия "Ростеха", "Камаз", "Туполев" и АК имени Ильюшина, а всего 115 юридических лиц.