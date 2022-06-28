МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. США продолжат санкционное давление на РФ, заявил американский президент Джо Байден. Путин дал себе право вводить финансовые спецмеры

"Мы продолжим ужесточать санкции против России", — заявил Байден по итогам переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Минфин США ранее объявил о новых мерах против российских физлиц и компаний. В список попали предприятия "Ростеха", "Камаз", "Туполев" и АК имени Ильюшина, а всего 115 юридических лиц.