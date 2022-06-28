МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Легализация параллельного импорта не является разрешением контрафакта, запуск механизма направлен на сохранение на российском рынке привычных товаров повседневного спроса, сообщил директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Рустам Тихонов. Путин подписал закон о легализации параллельного импорта на 2022 год

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, окончательно легализующий на 2022 год параллельный импорт: он освобождает от уголовной и административной ответственности лиц, ввозящих в Россию товары без согласия правообладателей. Документ опубликован ранее во вторник на официальном портале правовой информации и вступил в силу.

"Данное решение не является разрешением контрафакта; оборот подделок, как и прежде, будет пресекаться в рамках действующего законодательства. Нормы об отсутствии ответственности бизнеса будут применяться только в случае, установленном правительством – при параллельном импорте товаров, включенных в специальный перечень", — сказал Тихонов, чьи слова приводит пресс-служба министерства.

По словам главы департамента, на фоне прекращения деятельности в РФ ряда иностранных компаний механизм параллельного импорта позволит сохранить на рынке привычные товары повседневного спроса.

"Внесенные изменения в закон уточняют, что на предпринимателей (в том числе участвующих в импорте, перевозке, хранении товаров) не распространяется не только гражданская, но и административная и уголовная ответственность. Таким образом мы защищаем российский бизнес на случай, если правообладатель сочтет, что его права нарушены, и подаст иск в суд", — добавил Тихонов.

В начале мая Минпромторг утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт, он опубликован на сайте министерства и включает более 50 категорий, в том числе, автомобили (Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota и др.) электронику (Apple, Samsung, Sony и др.), бытовую технику (Siemens, Dyson и др.), игровые приставки (Xbox и PlayStation) и многое другое. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.