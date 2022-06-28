МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Аргентина получила во вторник от Международного валютного фонда 3,98 миллиарда долларов США в виде специальных прав заимствования (SDR), сообщил РИА Новости источник в Центральном банке Аргентины. Слуцкий рассказал о высылке российских дипломатов из Болгарии

"Получены SDR на сумму, эквивалентную 3 980 миллионам долларов", — сказал источник.

Полученные Аргентиной 3 000 000 000 SDR, что эквивалентно 3 980 000 000 долларам США, будут отражены в следующем отчете о международных резервах аргентинского ЦБ. Предоставление южноамериканской стране специальных прав заимствования основано на её квоте в МВФ, которая составляет 0,67%.

Права заимствования были выданы Аргентине через четыре дня после того, как правление МВФ одобрило первый пересмотр соглашения с Аргентиной о кредите в размере 44 миллиардов долларов, предоставленном в период с 2018 по 2019 год во время правления президента Маурисио Макри (2015-2019 гг.). Выплаты по этому кредиту со стороны Аргентины должны быть произведены с 2026 по 2034 год.

В рамках соглашения с МВФ правительство пообещало сократить энергетические субсидии и денежную эмиссию, а также сократить дефицит бюджета до 2,5 процента ВВП в 2022 году, до 1,9 % в 2023 году и 0,9% в 2024 году.