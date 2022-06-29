МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с президентом США Джо Байденом на полях саммита НАТО в Мадриде в среду выразил надежду на урегулирование зернового вопроса путем сбалансированной политики Анкары. Стоимость золота несколько снижается на укреплении доллара к валютам

"Шаги, которые необходимо предпринять для укрепления НАТО, внесут особый вклад в российско-украинский процесс", — сказал Эрдоган.

Касаясь урегулирования зернового вопроса, турецкий лидер отметил, что Анкара пытается решить его с помощью "политики баланса".

"Мы надеемся, что с помощью этой политики баланса добьемся результатов", — отметил президент Турции.

Байден поблагодарил Эрдогана за усилия по зерновому вопросу и за одобрение членства Финляндии и Швеции в НАТО.