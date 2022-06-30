МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Правительство России в четверг внесло на ратификацию в Госдуму протокол к временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном от 17 мая 2018 года, соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента. Британия дала тридцать дней на сворачивание операций с Росбанком

В пояснительной записке к протоколу уточняется, что временное соглашение вступило в силу 27 октября 2019 года. Оно предусматривает преференциальный режим ввоза для ограниченного перечня товаров. Срок действия соглашения истекает 27 октября этого года, поэтому "во избежание прекращения преференциального режима торговли с Ираном 14 марта 2022 г. в городе Тегеране был подписан Протокол о продлении срока действия Временного соглашения на три года или до вступления в силу нового ССТ".

Соглашение формирует основные правила торговли между ЕАЭС и государствами-членами союза и Ираном, приближенные к правилам Всемирной торговой организации (ВТО), в том числе речь идет о применении защитных мер и таможенного администрирования. "В отношении ограниченной номенклатуры товаров, приведенной в соглашении, принимаются обязательства по отказу от применения количественных запретов и ограничений на ввоз товаров, подпадающих под либерализацию, и положения, закрепляющие базовые стандарты ВТО в части ветеринарных, санитарных и фитосанитарных мер, технического регулирования в отношении таких товаров", — сказано в пояснительных материалах.

В четверг вопрос о ратификации протокола был в повестке заседания кабмина.