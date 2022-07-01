МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Минэкономразвития России в ближайшие две недели подготовит уточненную версию своего апрельского макропрогноза, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников. Решетников рассказал о трудностях с восстановлением инвестиционного импорта

"Сейчас еще ведомства предоставляют данные по прогнозу, и в ближайшие две недели будет уточненная версия", — сказал он.

Решетников добавил, что ведомства и регионы до конца следующей недели должны представить в Минэкономразвития уточненные цифры для прогноза.

Выступая на ПМЭФ-2022, он говорил, что министерство готовится уточнить свой прогноз по ситуации в экономике РФ в лучшую сторону. Сейчас Минэкономразвития прогнозирует темпы роста потребительских цен в РФ по итогам текущего года в 17,5%. Спад ВВП России в 2022 году министерство ожидает на уровне 7,8%, а в 2023 году – на 0,7%.