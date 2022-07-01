МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. США опубликовали список из 570 российских товаров, на которые с конца июля будут введены повышенные импортные пошлины в 35%, соответствующий перечень опубликован в пятницу на сайте документов правительства США, в него не вошли палладий, платина и титан. В России рассказали, когда аграрии ощутят эффект от перевода пошлин

Белый дом в конце июня сообщил о планах повысить пошлины на 570 групп товаров, импортируемых из России, стоимостью 2,3 миллиарда долларов.

"Продукция из Российской Федерации… должна облагаться 35% пошлиной", — говорится в опубликованном документе.

Перечень попадающей под новые тарифы продукции, импорт которой не запрещен на ввоз в США, включает более 500 наименований, в том числе минералов, продукции из древесины, различных металлов и оборудования. Вместе с тем в перечень, согласно опубликованному документу, не попали российский палладий, платина, титан, часть продукции из чугуна и никеля.

Согласно статистике Вашингтона, общий объем импорта попавших под новые пошлины товаров составляет 2,3 миллиарда долларов. Россия является крупнейшим экспортером палладия, по имеющейся статистике, в прошлом году объем экспорта этого металла составил 6,5 миллиарда долларов. Крупнейшими поставщиками палладия в США являются Россия и Южная Африка.

Ранее о введении 35% пошлины на российскую платину и палладий заявила Великобритания.