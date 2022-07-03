ВАШИНГТОН, 3 июл — ПРАЙМ. Требование президента США Джо Байдена к владельцам автозаправок снизить цены на бензин свидетельствует о том, что американский лидер либо заблуждается, либо демонстрирует "глубокое непонимание основной динамики рынка", заявил основатель компании Amazon, миллиардер Джефф Безос. Исследование показало, что более 90% немцев вынуждены экономить

"Ой. Инфляция — слишком важная проблема, чтобы Белый дом продолжал делать подобные заявления. Это либо прямое заблуждение, либо глубокое непонимание базовой динамики рынка", — написал Безос в своем аккаунте в Twitter.

Таким образом американский миллиардер ответил на опубликованный Байденом накануне твит, в котором президент США призвал владельцев автозаправок путем снижения цен на топливо "отразить" реальную стоимость продукта.

Байден уже неоднократно связывал экономический кризис в стране с обострением конфликта на Украине. Высокую инфляцию в Соединенных Штатах он назвал "путинским подорожанием". Президент России, комментируя его слова, отметил, что подобные утверждения рассчитаны на людей, которые не умеют читать и писать. Проблемы с продовольствием и топливом — это результат системных ошибок действующей в Вашингтоне администрации и европейской бюрократии, напомнил Путин.

В США уже несколько месяцев наблюдается существенный рост стоимости жизни, инфляция достигла 8,5%, побив сорокалетние рекорды. Цена на бензин поднялась выше пяти долларов за галлон, при этом еще год назад его можно было купить за три доллара. Попытки властей противостоять обнищанию населения не принесли ощутимых результатов.