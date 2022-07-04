ВАШИНГТОН, 4 июл — ПРАЙМ. Праздничный стол ко Дню независимости, который в США отмечают 4 июля, обошелся американцам в этом году дороже на 17% прошлогоднего, больше всего подорожали гамбургеры — говяжий фарш вырос в цене на 36%, сообщает Американское фермерское бюро, а местные СМИ называют это "байденфляцией". Шольц призвал немцев готовиться к длительному экономическому кризису

Согласно опубликованным на сайте бюро данным, средняя стоимость праздничного стола составила порядка 70 долларов на десятерых за традиционное барбекю с чизбургерами, курицей, свининой, гарниром из картофельного салата и мороженым на десерт.

"Общая стоимость трапезы поднялась на 17%, или на 10 долларов с прошлого года", — говорится в исследовании.

Говяжий фарш подорожал на 36%, куриная грудка — на 33%, свинина — на 31%, булочки для гамбургеров — на 16%, ванильное мороженое — на 10% по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении.

Аналитики указывают, что сбои в цепочках поставок и инфляция удорожили необходимые для фермерства товары.

Американские СМИ после публикации исследования поставили подорожанию свой диагноз — "байденфляция".

"Даже основные продукты, такие как молоко, подорожали почти на 16%, а яйца выросли на поразительные 32%. Фактически "байденфляция" обошлась средней американской семье в 635 долларов только в прошлом месяце. А за следующий год это составит более 7600 долларов, даже если цены перестанут расти", — пишет обозреватель телеканала Fox Business, добавляя к расходам американцев дополнительные 2 тысячи долларов в год на бензин после рекордного роста цен на топливо.

Издание Americans for tax reform указывает, что в нынешнем году праздничный ужин "станет самым дорогим на эту дату". "При экономической политике Байдена 57% американцев меняют свои планы на праздник, чтобы соответствовать росту цен", — указывает издание со ссылкой на опрос WalletHub.

"Стоимость празднования 4 июля взлетела из-за "байденфляции", — называет свою статью о расходах на День независимости портал HeadlineUSA.

Издание Federalist иронизирует над прошлогодним твитом Белого дома о том, что в 2021 году отпраздновать день независимости было дешевле на 0,16%, чем годом ранее.