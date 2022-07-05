2022-07-05T06:06:00+03:00
2022-07-05T06:36:50+03:00
2022-07-05T06:06:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220705/837381557.html
Правительство Японии утвердило запрет на импорт российского золота
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Министерство финансов Японии сообщило, что правительство страны утвердило введение запрета на импорт российского золота. "Вводится запрет на импорт золота из Российской... ПРАЙМ, 05.07.2022
экономика, новости, россия, япония, золото
https://1prime.ru/images/83248/42/832484236.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83248/42/832484236.jpg
https://1prime.ru/images/83248/42/832484235.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83248/42/832484235.jpg
https://1prime.ru/images/83248/42/832484234.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83248/42/832484234.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20220704/837379672.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Министерство финансов Японии сообщило, что правительство страны утвердило введение запрета на импорт российского золота.
"Вводится запрет на импорт золота из Российской Федерации", говорится в пресс-релизе ведомства.
Отмечается, что дата вступления запрета в силу будет определена позднее.