МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Министерство финансов Японии сообщило, что правительство страны утвердило введение запрета на импорт российского золота. Рынок золота на Московской бирже в первом полугодии снизился на 63%

"Вводится запрет на импорт золота из Российской Федерации", говорится в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что дата вступления запрета в силу будет определена позднее.