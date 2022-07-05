2022-07-05T06:09:00+03:00
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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220705/837381571.html
Япония запретила предоставлять России ряд услуг
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Новости
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ЯПОНИЯ ЗАПРЕЩАЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ РФ ТАКИЕ УСЛУГИ, КАК ВЕДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ — МИНФИН ЯПОНИЯ ВВОДИТ ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ ДЛЯ 90 ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ РФ И БЕЛОРУССИИ — МИД ЯПОНИЯ ВВЕЛА... ПРАЙМ, 05.07.2022
экономика, новости, россия, япония, санкции
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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. ЯПОНИЯ ЗАПРЕЩАЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ РФ ТАКИЕ УСЛУГИ, КАК ВЕДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ — МИНФИН
ЯПОНИЯ ВВОДИТ ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ ДЛЯ 90 ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ РФ И БЕЛОРУССИИ — МИД
ЯПОНИЯ ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ ГЛАВЫ ВОЕННО-ГРАЖДАНСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ САЛЬДО И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ СТРЕМОУСОВА — МИНФИН
ЯПОНИЯ ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА РФ ГРИГОРЕНКО, РОДСТВЕННИКОВ ОСНОВНОГО ВЛАДЕЛЬЦА "СЕВЕРСТАЛИ" МОРДАШОВА — МИНФИН
НОВЫЙ САНКЦИОННЫЙ СПИСОК ЯПОНИИ ВКЛЮЧАЕТ 57 ФИЗЛИЦ И 6 ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ РФ — МИНФИН
Новость дополняется