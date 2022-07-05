МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. ЯПОНИЯ ЗАПРЕЩАЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ РФ ТАКИЕ УСЛУГИ, КАК ВЕДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ — МИНФИН

ЯПОНИЯ ВВОДИТ ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ ДЛЯ 90 ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ РФ И БЕЛОРУССИИ — МИД

ЯПОНИЯ ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ ГЛАВЫ ВОЕННО-ГРАЖДАНСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ САЛЬДО И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ СТРЕМОУСОВА — МИНФИН

ЯПОНИЯ ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА РФ ГРИГОРЕНКО, РОДСТВЕННИКОВ ОСНОВНОГО ВЛАДЕЛЬЦА "СЕВЕРСТАЛИ" МОРДАШОВА — МИНФИН

НОВЫЙ САНКЦИОННЫЙ СПИСОК ЯПОНИИ ВКЛЮЧАЕТ 57 ФИЗЛИЦ И 6 ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ РФ — МИНФИН

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