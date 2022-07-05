МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. По сообщению издания Politico, разговоры о возможной рецессии в США распространяются по всей стране. Годовая инфляция в Швейцарии побила рекорд 2008 года в июне

Резкий рост цен, повышение базовой процентной ставки, а также попытки американских властей бороться с инфляцией привели к тому, что "шепот о грядущем экономическом спаде усилился до практически рева", отмечает издание. Крое того, крупные бизнесмены от безмолвных опасений переходят к открытым разговорам об экономическом спаде, а аналитики на Уолл-стрит все чаще добавляют вероятность рецессии в свои прогнозы.

Одна из экономистов заявила изданию, что есть вероятность того, что рецессия в США может начаться в последние три месяца 2022 года.