МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в июне повысился до 51,7 пункта с майских 48,5 пункта, говорится в сообщении S&P Global.

"Индекс деловой активности в сфере услуг с коррекций на сезонные изменения S&P Global Russia в июне составил 51,7 пункта, увеличившись по сравнению с 48,5 пункта в мае, что свидетельствует о первом росте деловой активности в российском секторе услуг за последние четыре месяца. Темпы роста в целом были незначительными и ниже среднего показателя по серии, но, как сообщается, подъем был связан с увеличением спроса со стороны клиентов и возобновлением роста нового бизнеса", — говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.